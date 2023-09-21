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Минобороны показало работу танков Т-80 на Купянском направлении

08:59
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Они оказывают эффективную поддержку наступающим подразделениям

Минобороны России опубликовало новые кадры боевого применения танков Т-80. На Купянском направлении наши бойцы нанесли мощные удары по командному пункту ВСУ. Экипажи манёвренных и быстрых машины Т-80 оказывают эффективную поддержку наступающим российским подразделениям. Они уничтожают артиллерию и бронетехнику неонацистов буквально через несколько минут после их обнаружения. Огонь наши военные корректируют с помощью беспилотников, их же используют для фото и видеофиксации уничтожения объектов противника.

"Работали с закрытой огневой позиции. На большое расстояние, больше 10 километров. Тактика такая - пушку задираем по максимальной вверх, чтобы долетело. Один перелет, все остальные в цель. Не даем подняться, помогаем нашей пехоте и артиллерии, чтобы ребятам нашим попроще было на передке", - говорит командир танка Т-80 с позывным "Эксперт".

На Краснолиманском направлении эффективно работают расчёты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ". С помощью этих ЗРК наши бойцы на большом расстоянии обнаруживают и уничтожают украинские беспилотники, в том числе малогабаритные разведывательные дроны. Одного боекомплекта хватает для уничтожения шести воздушных целей.

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