Носят памперсы и едят с ложечки: на Западе набирает популярность трансэйджизм

Новый перспективный тренд или безумие?

Сколько билась наука над рецептом вечной молодости и всё напрасно. И вот настали золотые времена: к нам пришел трансэйджизм. Ловите новый перспективный тренд. Не нужны больше омолаживающие процедуры, пластика, ботокс и прочие загадочные манипуляции, якобы возвращающие человеку облик юного создания с сияющим взором и манерами первокурсницы. Расстаться с морщинами и подагрой можно просто.

Это дядька из Канады Стефан Вольшт, ему что-то в районе 50 (см. видео). Заслуженный слесарь Стефан решил стать женщиной: купил платье, стал пить таблетки, способствующие переходу в другой пол. Жена слесаря не поняла и выставила на улицу. Чуть до самоубийства не дошло, а потом Стефана осенило, что он - 6-летняя девочка. Тут счастье и вернулось - все ему рады, все тетешкают. Только злые соседи крутят пальцем у виска.

А красавец из штата Теннеси решил, что его жена - сущий младенец. Выдал ей соску, книжки читает, разрешает озорничать. Тем, кто видит тут сексуальный подтекст, даёт отпор. Мол, возраст - это социальная конструкция. Нам это навязали. Трансэйджизм ширится и обретает популярность. Как любая дичь в современном мире. Главное, чтобы было ярко, шумно и раздражало общественность.

Этот японский товарищ в 39 лет из трасэйджизма извлёк практическую пользу. На работе слыл - уж извините за терминологию - страшным раздолбаем. Руки не оттуда росли, начальник вечно претензии предъявлял, мол, ничего толком делать не умеешь. Потомок самураев возьми, да и объяви себя 28-летним молодым специалистом и трансвозрастным человеком. Пока не уволили.

Конечно, феномен тут же стали исследовать разные эксперты и специалисты, и пришли к выводу: да, научное явление, не поспоришь.

У нас взрослого дядьку, который гугукает как младенец и с соской ходит, могут и отметелить. А вот в Британии слетевшего с катушек товарища, которому повязывают слюнявчик, надевают памперс и кормят с ложки, в "дурку" отправлять не спешат. Сидит себе с книжками раскрасками. Изучают, феномен как-никак. Запишите на бумажке, чтобы не забыть: трансэйджизм. Социологи, психологи и философы сошлись во мнении: у человека, как минимум, четыре возраста - хронологический по паспорту, биологический по состоянию здоровья, социальный и психологический. С двумя последними - самые большие проблемы.

Не спешите в детство впадать. Можно и не вернуться. Да и ровесники скажут - в действительности всё не так как на самом деле.

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