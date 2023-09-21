Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Балашихе

По последним данным, погибли семь человек

Завершен разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Поисково-спасательные работы прекращены.

Как сообщил глава городского округа Сергей Юров, сегодня специалисты проведут экспертизу, по ее результатам будет определена сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации дома. А жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир свои вещи.

По последним данным, которые приводит Юров в Telegram, в результате несчастного случая пострадали 27 человек. Погибли семеро. В среду взрыв газовоздушной смеси разнес несколько этажей жилого дома в Балашихе. Сообщалось о гибели трех человек. Позже произошло повторное обрушение. Под завалами оказались шесть спасателей, двое из них погибли.

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