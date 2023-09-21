Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красным Лиманом

Координаты передала аэроразведка

Полевой склад боеприпасов ВСУ уничтожили российские войска на краснолиманском участке фронта в Донбассе. Цель была поражена высокоточным оружием.

Как сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, склад боеприпасов для гаубичной артиллерии националистов из 12-й бригады спецназначения ВСУ был выявлен аэроразведкой в районе Серебрянского лесничества. Координаты цели были переданы артиллеристам, которые поразили ее высокоточным оружием, сообщил военный эксперт РИА Новости.

Днем ранее стало известно об ударе ВС России по скоплениям живой силы и техники противника в районе Торского в ДНР и Серебрянского лесничества. По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными.

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