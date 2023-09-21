Члены БРИКС выразили поддержку председательству России

Россия получит статус председателя объединения в 2024 году

Министры иностранных дел государств — членов БРИКС на встрече на полях Генассамблеи ООН поддержали предстоящее председательство России в объединении, которое начнется 1 января 2024 года.

Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" и проведению XVI саммита БРИКС в Казани.

При этом министры выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами во многих регионах мира, подчеркнув приверженность БРИКС мирному урегулированию разногласий, сообщает ТАСС.

Ранее в Госдепартаменте США, комментируя сообщения о расширении БРИКС, заявили, что страны имеют право на "самостоятельный" выбор партнеров и объединений, а Вашингтон продолжает работу с региональными союзниками США для стабилизации геополитической ситуации на европейском континенте.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия уделит приоритетное внимание кандидатурам Казахстана и Белоруссии при обсуждении следующего расширения БРИКС.

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