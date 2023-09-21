Альянс действует провокационно

Североатлантический альянс даже не скрывает, что отрабатывает на учениях действия по отражению нападения именно со стороны России. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 21 сентября, заявлении российского Министерства иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что учения НАТО Steadfast Defender, запланированные, на весну 2024 года, будут охватывать территорию сразу нескольких европейских стран и свыше 40 тысяч военнослужащих.

НАТО в течение последних десятилетий непрерывно наращивает масштабы учений, они носят все более провокационный и агрессивный характер, причем намерено проводятся в основном вблизи российских границ, цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор предупредил, что потенциальные учения НАТО в акватории Черного моря могут привести к противостоянию между Москвой и Вашингтоном.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев указывал, что при необходимости Вашингтон с легкостью отправит на "убой" войска других стран-участниц НАТО.

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