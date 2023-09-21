Минобороны показало кадры оказания помощи жителям Карабаха

Эвакуировано около пяти тысяч человек

С начала боевых действий из трёх районов Нагорного Карабаха эвакуировано около пяти тысяч человек.

Мирные жители (в основном пожилые люди, женщины и дети) доставлены в расположение российского миротворческого контингента. Наши военные медики оказывают необходимую помощь людям, все они обеспечены горячим питанием и местами для отдыха.

В Минобороны подчеркнули, что миротворцы продолжают выполнение задач. С Баку, Ереваном и Степанакертом поддерживается непрерывное взаимодействие.

"ТВ Центр"

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