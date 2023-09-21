ВС России получили модернизированные гаубицы "Мста-С"

Первую партию прислали военным

Вооруженные силы России получили первую партию новых модернизированных гаубиц "Мста-С". Об этом в четверг, 21 сентября, в пресс-службе "Ростеха".

В компании подчеркнули, что усовершенствованная "Мста" может работать в режиме "огневой налет".

Эта гаубица обладает уникальными тактико-техническими характеристиками: мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее в "Ростехе" сообщали, что компания увеличила производство гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Объемы производства различных видов вооружений выросли от двух до десяти раз, а некоторые — в десятки раз.

Российский лидер Владимир Путин призвал отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса активнее развивать мощности, внедрять передовые технологии, уделять внимание качеству военной продукции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"