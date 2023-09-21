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Брокеров из дружественных стран допустят к торгам валютой в России

10:00
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Такое решение приняли в кабмине

Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. Документ такого содержания, опубликованный в четверг, 21 сентября, подписал глава кабмина России Михаил Мишустин.

В соответствующий список государств включено свыше 30 стран. Данная мера предпринята ради повышения эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирования прямых котировок к рублю, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации. Министр отметил, что пока по данному вопросу его ведомство ведет дискуссию с Банком России.

Тем временем продолжается дедолларизация не только российской, но и мировой экономики. В Китае заявили, что саммит БРИКС в Йоханнесбурге создал хорошие предпосылки для новой эпохи в развитии международных валютных отношений.

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