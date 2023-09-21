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Промышленные предприятия горят под Киевом после ночных ударов ВС России

09:50
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Инфраструктурные объекты поражены в большинстве областей Украины

Украинские власти сообщают о пожарах на промышленных предприятиях Киевской области. Инфраструктурные объекты поражены ночными ударами ВС России. По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, взрывы гремели и в украинской столице: зафиксированы повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах Киева.

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О ЧП на территории инфраструктурного объекта ранее сообщал и мэр Киева. Виталий Кличко написал, что на месте происшествия в Дарницком районе работают все службы. По его данным, пожар возник также на территории станции техобслуживания.

Общая воздушная тревога объявлялась на Украине в ночь на четверг дважды. После первой атаки власти сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Львовской, Черкасской областях, а также Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком.

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