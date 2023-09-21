Собянин: В поселении Рязановском появится новая поликлиника

Город одобрил инвестпроекты, которые дадут городу около 12,3 тыс рабочих мест

Проекты строительства школы, детского сада и поликлиники одобрены в Бирюлево Восточном, а также поликлиники в поселении Рязановском в ТиНАО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Их возведут за счет инвесторов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Город предоставляет девелоперам льготы, а они возводят необходимую социальную, промышленную, офисную и другую инфраструктуру", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что также согласовали планы реализации еще 10 проектов по этой программе в поселениях Марушкинском, Сосенском и Рязановском, а также в районах Покровское-Стрешнево, Очаково-Матвеевское, Бирюлево Восточное, Хорошево-Мневники и Обручевском. Все эти объекты дадут городу порядка 12,3 тыс. рабочих мест.

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