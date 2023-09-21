Переговоры между представителями армян Карабаха и Баку начались в Евлахе

Армянскую делегацию сопровождают российские миротворцы

Делегация армян Нагорного Карабаха прибыла на встречу с представителями Азербайджана в Евлахе. Переговоры начались.

Как сообщает азербайджанский государственный телеканал AzTV, карабахскую делегацию сопровождают российские миротворцы. При содействии представителей миротворческого контингента и была организована эта встреча.

Азербайджанские СМИ сообщают, что, согласно достигнутым накануне договоренностям, соединения вооруженных сил Армении и "незаконные армянские вооруженные формирования" (имеются ввиду силы самообороны Нагорного Карабаха), дислоцированные в регионе, складывают оружие. Они покидают боевые позиции и военные посты, полностью разоружаются, сдаются все боеприпасы и тяжелая техника. Напомним – в Ереване отрицают присутствие подразделений ВС Армении на карабахской территории.

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