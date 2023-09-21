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Собянин: Москва заключила уже девять офсетных контрактов в медицинской сфере

10:30
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Они помогают обеспечить жителей необходимыми препаратами и медизделиями

Столица получила миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по первому офсетному контракту, который был подписан шесть лет назад. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что тогда это был первый подобный договор в России. Инвестор локализовал важное для города производство в фармацевтическом кластере в Алабушево. Взамен город гарантировал закупку его продукции. Поставки по офсету начались в 2021 году – столица стала получать 29 препаратов.

"Всего заключили девять офсетных контрактов в медицинской сфере. Они помогают обеспечить жителей необходимыми препаратами и медизделиями", – подчеркнул Собянин.

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