Белоруссия проведет комплексные военные учения

Маневры пройдут в несколько этапов

Комплексное учение Вооруженных сил Белоруссии пройдет с 22 по 26 сентября. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказала пресс-служба республиканского Министерства обороны.

В ведомстве уточнили, что маневры будут проводиться на различных полигонах и участках местности преимущественно в Брестской, Гродненской и Минской областях.

Цель учений — совершенствование уровня готовности органов военного управления оперативных объединений в обеспечении непрерывного управления подчиненными силами и средствами в ходе ведения боевых действий, сообщает РИА Новости.

В России 18 сентября начались учения Тихоокеанского флота (ТОФ) "Финвал-2023" по защите Северного морского пути. В них принимают участие около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц техники. В Минобороны России напомнили, что подобные учения носят исключительно оборонительный характер.

Венгрия проведет в ноябре крупнейшие за последние несколько лет учения в связи с конфликтом на Украине. Данные маневры состоятся одновременно в восьми районах страны.

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