Минздрав опроверг сбой поставок импортных глюкометров

Поставки идут в соответствии с контрактами

В настоящее время нет проблем с поставками в Россию систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Об этом в четверг, 21 сентября, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что поставки НМГ производятся в соответствии с заключенными контрактами.

При этом все представленные на рынке и зарегистрированные в России медицинские изделия соответствуют требованиям качества, безопасности и эффективности, сообщает "Интерфакс".

Ранее в российском Министерстве здравоохранения заявили, что дефицит фармацевтических препаратов по различным международным непатентованным наименованиям в России не наблюдается.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов отмечал, что специалисты не видят рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию препарата "Зепатир", предназначенного для больных гепатитом.

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