Пентагон признал Украину лабораторией по обкатке западного оружия

Здесь изучаются военные инновации

Украина – лаборатория по изучению военных инноваций. С таким заявлением выступила помощник министра обороны США Мара Карлин в Университете Рональда Рейгана.

По словам Карлин, определенные вооружения применялись на поле боя, и только после этого становилось понятно, какие изменения следует внести. Она пояснила, что некоторые особенности выясняются в ходе боевых действий – так было в Ираке и Афганистане, передает RT.

Карлин назвала такой цикл очень важным. Представитель Пентагона сообщила, что на востоке Украины, в частности, применяются технологии искусственного интеллекта. Полученные данные позволяют более точно оценивать ход боевых действий и корректировать военную помощь Киеву.

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