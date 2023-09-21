Последние данные о ходе спецоперации на Украине

Публикуем кадры работы российских военных в зоне СВО

Мощные взрывы прогремели этой ночью в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. Во Львовской области поражён промышленный объект, по предварительным данным, речь идёт о нефтеперерабатывающем заводе. Пожар не могут потушить до сих пор. Также серия взрывов - в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске и Днепропетровске. Уничтожены военные объекты. Украинские боевики, тем временем, не прекращают обстрелы мирных районов ДНР.

Школьный двор в Будёновском районе Донецка сейчас усыпан стеклами и бетонной крошкой. Рядом со зданием упала американская ракета, выпущенная ВСУ. Лишь потому, что прилёт случился поздним вечером, никто не пострадал.

Подлые действия украинских националистов, которые обстреливают мирные города крупнокалиберными снарядами, наши военные не оставляют без ответа. На Купянском направлении танкисты Западного военного округа застали противника врасплох. Резким и неожиданным манёвром оказались буквально под носом обороны ВСУ и нанесли мощный огневой удар.

Ослепить врага помогают экипажи зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ". Только за последние два месяца эта грозная машина уничтожила больше трёх десятков украинских дронов-разведчиков, которые с воздуха пытались определить позиции российских военных. Однако стоило им только приблизиться, как беспилотники неминуемо сбивались. За такой профессионализм экипаж боевой машины был представлен к государственным наградам.

"Мы выходим на боевое дежурство, как только обнаруживаем воздушную цель. Сразу происходит доклад. То есть приходится часто работать, потому что мы всегда дежурим круглосуточно", - говорит начальник расчета с позывным "Кэш".

Военные признаются - одна из самых важных задач лежит на плечах штурмовых отрядов, которые работают на передовой. Для облегчения их работы предварительно российская артиллерия с дальних дистанций бьёт по укреплениям, оборонительным линиям и военной технике врага. На Марьинском направлении ВСУ попытались сменить позицию крупнокалиберного орудия для неожиданного удара из лесного массива. План быстро раскрыли наши разведчики, а артиллеристы незамедлительно уничтожили пушку ещё до расположения на новом месте.

"Работаем по артиллерийским орудиям. В случаи, если вскрываются какие-то колонны, наносим огневое поражение по колонне противника. Так же бывает, что работаем по командным пунктам противника", - говорит артиллерист с позывным "Батыр".

Эта гаубица способна уничтожать противника на расстоянии 25 километров. Причём от осколочно-фугасных, реактивных и высокоточных корректируемых снарядов, которыми снабжены расчёты самоходной артиллерийской установки "Мста-С", не в состоянии укрыться ни миномётные батареи, ни танки, ни любая другая бронетехника. Не говоря уже о стационарных средствах ПВО и фортификационных сооружений. От их своевременного уничтожения противник не может маневрировать и снабжать резервы в глубине обороны.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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