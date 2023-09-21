Бродячие собаки держат в страхе жителей Магадана. Один человек погиб после нападения стаи

Власти города бездействуют

Будни жителей Магадана превратились в жуткий квест из-за нападений бездомных собак. Выйти на улицу без оглядки не может никто. Бродячие псы бросаются на людей. Властям пришлось ввести режим ЧС. Но только после того, как гибель человека стала поводом для уголовного дела.

На спортивной площадке магаданской школы своя атмосфера. Вальяжно расположившись на траве, стая бездомных собак облаивает прохожих, защищая свою территорию. Уроки физкультуры теперь всё чаще проходят в зале. В какие только инстанции местные жители не обращались с жалобами. Но реакции не последовало.

"Я готовлю, ношу маме еду. Еда эта пахнет. Привлекает всех этих бродячих собак. И за мной стая собак. Я бегаю и уворачиваюсь между домами", - рассказывает жительница Магадана Альбина Иванова.

Последствия предсказуемы. На днях, как рассказывают очевидцы, всё в том же районе дикая свора попыталась атаковать мужчину.

"Собак было где-то восемь или десять. Мы сели в машину, хорошо, что она была припаркована во дворе. Мы фарами стали их отгонять. Собаки оказались до такой степени наглыми, что полностью не разбежались", - говорит Светлана Борзунова.

За последние два месяца в городе это уже второй случай нападения безнадзорных животных на людей. Только вот ещё одного пострадавшего спасти не удалось. Он скончался в больнице. После случившегося в местной мэрии объявили о введении режима ЧС в городе. Ну а в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

"По итогам уголовного дела будет дана окончательная юридическая оценка действиям должностных лиц, так и, возможно, будет направлено представление", - говорит Николай Иванюшко, заместитель руководителя следственного отдела по Магадану СУ СК России по Магаданской области.

Конкретных виновных в деле пока нет. Но есть улики. Животные на улицах не стерилизованы, не вакцинированы, над ними нет никакого контроля. Между тем, организации, отвечающие за выполнение программы отлова в городе бездомных животных, перекладывают вину друг на друга.

"Мы считаем, что здесь бездействие идет комплексное. Как мэрии Магадана, так и правительства Магаданской области. Полномочия эти были переданы в мэрию. Но, как утверждает мэрия Магадана, эти полномочия передавались без соответственного денежного обоснования", - говорит Илья Максимов, и.о. прокурора Магаданской области.

Городские власти обещают в ближайшее время решить проблему. Для размещения животных обещают построить новый приют. Пока же собак планируют содержать во временных вольерах. В рамках режима ЧС на обращения жителей бригады должны реагировать круглосуточно.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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