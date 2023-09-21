Взрыв газа в Балашихе: погибли семь человек, в том числе спасатели

Разбор завалов завершен

Этим утром в Балашихе завершили поисковую операцию на месте частичного обрушения жилого дома. ЧП произошло накануне в результате взрыва бытового газа. По уточнённым данным, погибли 7 человек, в том числе спасатели. 20 жильцов пострадали. Сегодня специалисты приступят к обследованию несущих конструкций, чтобы определить их сохранность.

Ночью из-под завалов достали последних погибших - пятилетнюю девочку с мамой. Вчера, пытаясь их вытащить из-под бетонных плит, погибли два спасателя. С шестого этажа на них рухнула часть стены. Сейчас жители Балашихи несут к дому цветы и детские игрушки.

Всего погибли 7 человек, еще 27 пострадали. Спасательная операция и разбор завалов закончены. Но на месте продолжают работать различные службы. С самого раннего утра к дому приходят жители. Ночь все провели в тревоге. Кто в пункте временного размещения, кто у родственников.

"У нас 2 подъезд, вылетели окна, раму немного погнуло, ну и дети испугались. Пошли в этот центр в ДК, данные все записали, оставили, вызвали такси и уехали. Ну, собственно, у нас есть где, слава богу, жить", - рассказывает местный житель Дмитрий Свиноков.

"Когда взрыв произошёл, мы были в квартире. Ну, когда всё долбануло, мы к окну побежали: ничего как бы внешне, у нас 3 окна сюда выходят, все нормально. Говорят, что 1 и 5 подъезд будут запущены. А 2 и 4 под вопросом, соответственно. Ну, все будет зависеть, наверное, будут смотреть, после обследования квартир", - говорят жители.

Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие от ста до пятисот тысяч рублей.

"На текущий момент мы приступаем к экспертной оценке состояния несущих способностей самого здания и состояние инженерных коммуникаций. Приступает к работе Фонд капитального ремонта правительства Московской области. Будет проведена и разработан проект. Далее приступим к восстановлению поврежденной части многоквартирного жилого дома", - сообщил Сергей Юров, глава городского округа Балашиха.

К трагедии в девятиэтажном доме привел взрыв газа. Эпицентр находился на четвертом этаже третьего подъезда. После хлопка было несколько возгораний.

"Как сказал жилец, в 8 утра начал делал ремонт сам, начал сверлить, кстати, я слышала, как дрель сверлит. Несмотря на то, что это соседний подъезд, все равно было слышно. Он стал сверлить дрелью и задел газовую трубу. В общем, получается человеческий фактор", - говорит жительница дома Галина.

Сейчас небольшими группами в сопровождении полиции людей впускают в дом забрать необходимые вещи.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"