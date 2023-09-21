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Порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий упростили

11:15
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Для его получения больше не потребуется заявление

Участники спецоперации смогут получить удостоверение ветерана боевых действий в беззаявительном порядке, соответствующее постановление уже подписано. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказали в пресс-службе российского правительства.

Решение касается военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, а также добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территории Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Подавать заявление или какие-либо иные документы для получения удостоверения ветерана боевых действий им больше не требуется, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что все льготы и выплаты военнослужащие должны получать в полном объеме и своевременно.

При этом Министерство обороны России предложило присваивать статус ветерана боевых действий силовикам, которые обороняют важные государственные объекты и отражают провокации на государственной границе и на приграничных территориях регионов, прилегающих к районам проведения СВО.

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Удостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий
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