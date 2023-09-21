ФРГ отвергла идею Зеленского лишить Россию права вето в ООН

При этом Берлин выступает за модернизацию всемирной организации

Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН. Такое заявление сделала в четверг, 21 сентября, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Германский дипломат заявила, что "это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами".

Бербок призвала защищать Устав ООН и думать о путях модернизации организации, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен сделать Совбез всемирной организации "более инклюзивным и всеобъемлющим", а потому выступает за его модернизацию и расширение.

Бербок также высказывалась в пользу реформирования Совбеза ООН и Международного уголовного суда всемирной организации. Она подчеркнула, что со времен последних реформ в указанных выше международных организациях геополитическая архитектура мира подверглась значительным изменениям.

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