На переговорах в Евлахе присутствует российский миротворец

Стороны пытаются найти компромисс

Представитель российского миротворческого контингента присутствует на переговорах в Евлахе. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает РИА Новости.

В Евлахе проходит встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха. Стороны пытаются урегулировать разногласия, которые привели к боевым действиям в регионе — Баку принял решение начать антитеррористическую операцию.

Москва призвала стороны к прекращению огня и дипломатическому разрешению разногласий.

При этом в результате обстрела погибли российский миротворцы. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что они приняли удар на себя ради обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"