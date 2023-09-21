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На переговорах в Евлахе присутствует российский миротворец

11:58
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Стороны пытаются найти компромисс

Представитель российского миротворческого контингента присутствует на переговорах в Евлахе. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает РИА Новости.

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В Евлахе проходит встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Нагорного Карабаха. Стороны пытаются урегулировать разногласия, которые привели к боевым действиям в регионе — Баку принял решение начать антитеррористическую операцию.

Москва призвала стороны к прекращению огня и дипломатическому разрешению разногласий.

При этом в результате обстрела погибли российский миротворцы. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что они приняли удар на себя ради обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

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