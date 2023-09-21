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Турция прекратила поставки оружия на Украину

11:38
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Расстройства Киеву добавили и США с Польшей

Турция практически полностью прекратила поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

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По данным источника, Анкара блокирует не только официальные каналы. Украинским трейдерам на черном рынке нет дают работать и блокируют контакты. Власти в Киеве считают, что это результат негласных договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана.

Днем ранее Польша заявила о прекращении поставок оружия Украине. Соединенные Штаты также требуют "заморозить" конфликт и отказываются передавать ВСУ ракеты увеличенного радиуса действия ATACMS.

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