Турция прекратила поставки оружия на Украину

Расстройства Киеву добавили и США с Польшей

Турция практически полностью прекратила поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

По данным источника, Анкара блокирует не только официальные каналы. Украинским трейдерам на черном рынке нет дают работать и блокируют контакты. Власти в Киеве считают, что это результат негласных договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана.

Днем ранее Польша заявила о прекращении поставок оружия Украине. Соединенные Штаты также требуют "заморозить" конфликт и отказываются передавать ВСУ ракеты увеличенного радиуса действия ATACMS.

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