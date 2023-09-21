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Азербайджан опроверг нападение своей армии на Степанакерт

12:00
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Слухи появились во время встречи представителей Баку и Нагорного Карабаха

Сообщения о якобы нападении азербайджанской армии на Степанакерт не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказали представители Министерства обороны Азербайджана.
Переговоры между представителями армян Карабаха и Баку начались в Евлахе

Это заявление последовало за утверждением из Нагорного Карабаха о том, что Вооруженные силы Азербайджана нарушили согласованный режим прекращения огня.

В Минобороны Азербайджана заверили, что эта информация "ложна и имеет дезинформационные цели", сообщает РИА Новости.

Ранее советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что Баку подготовил план по "реинтеграции" проживающего на территории Нагорного Карабаха армянского населения в азербайджанское общество и готов перейти к реализации этого плана в случае роспуска "сепаратистских и военных структур" самопровозглашенной республики.

Ситуацию в регионе накануне обсудили российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент России поприветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении переговоров.

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