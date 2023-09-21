Пашинян отказался уходить в отставку

Источники утверждают, что политик не намерен складывать полномочия

Глава армянского правительства Никол Пашинян не собирается поддаваться требованиям протестующих в стране и отказываться от своего поста. Об этом в четверг, 21 сентября, пишет "Грапарак" со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали собеседники издания, Пашинян "косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой".

На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване проходят массовые протесты, участники которых требуют отставки главы кабмина. Митингующие называют Пашиняна предателем и скандируют антиправительственные лозунги.

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что "Пашинян – это выкормыш фонда Сороса и проамериканский, прозападный политик", который считает своей миссией "сбросить Карабах от Армении, улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, разорвать отношении с Россией".

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