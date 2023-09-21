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Пашинян отказался уходить в отставку

12:21
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Источники утверждают, что политик не намерен складывать полномочия

Глава армянского правительства Никол Пашинян не собирается поддаваться требованиям протестующих в стране и отказываться от своего поста. Об этом в четверг, 21 сентября, пишет "Грапарак" со ссылкой на собственные источники.
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Как рассказали собеседники издания, Пашинян "косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой".

На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване проходят массовые протесты, участники которых требуют отставки главы кабмина. Митингующие называют Пашиняна предателем и скандируют антиправительственные лозунги.

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что "Пашинян – это выкормыш фонда Сороса и проамериканский, прозападный политик", который считает своей миссией "сбросить Карабах от Армении, улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, разорвать отношении с Россией".

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Никол Пашинян
Никол Пашинян
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