Генсек ООН: человечество "открыло врата в ад"

На фоне геополитических проблем мир забыл об экологических

Усугубление климатического кризиса открыло "врата в ад", причем сделало это человечество собственными руками. Такое заявление сделал в четверг, 21 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Политик призвал "наверстать упущенное время из-за нерасторопности, политики выкручивания рук и неприкрытой жадности людей с укоренившимися интересами зарабатывать миллиарды на ископаемом топливе".

Ради решения климатических проблем необходимо довести углеродные выбросы до нулевого уровня к 2040 году, хотя занимаются этим далеко не все страны, цитирует Гутерриша ТАСС.

Глобальное потепление уже непосредственно влияет на жизни людей. В мае и июне поверхность морей нагрелась сильнее, чем когда-либо в это время года, говорят ученые. Одновременно с этим сократилась площадь льдов в Антарктике как никогда прежде. В перспективе глобальное потепление может привести к смене климатических зон.

Глава правительства России Михаил Мишустин подчеркивал, что чистый воздух, вода, сохранение флоры и фауны, реализация решений в рамках борьбы с изменениями климата – все эти шаги нужны для повышения качества жизни россиян.

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