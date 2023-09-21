Financial Times: ЕС защищает своих членов от нападок Украины

Киев пожаловался в ВТО по поводу зернового запрета

Евросоюз решил защитить своих членов от нападок Киева в деле с украинским зерном. При рассмотрении жалобы, которую Украина подала во Всемирную торговую организацию, Брюссель встанет на сторону Польши, Венгрии и Словакии, пишет Financial Times.

Киевский режим подал жалобу в ВТО, обидевшись на запрет ввоза украинского зерна в три страны ЕС. Еврокомиссия сначала потребовала от Варшавы, Будапешта и Братиславы отменить эмбарго. Однако позже в Брюсселе передумали и начали готовить аргументы в защиту членов ЕС.

Как пишет FT, Украине дали понять, что шантаж и угрозы не сработают, а только усугубят ситуацию и обойдутся дороже. Киевскому режиму остается либо отозвать свои претензии, либо судиться со всем Евросоюзом.

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