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Собянин рассказал о результатах благоустройства столичных дворов в этом году

12:49
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан

Более 1,6 тысячи дворов благоустроено в 2023 году в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Завершили работы по комплексному благоустройству столичных дворов. В программу этого года вошло больше 1,6 тыс. территорий. Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан. Чаще всего просили дополнительное освещение, новые скамейки, а также оборудовать детские и спортивные площадки", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что работы проходили во всех административных округах Москвы. В частности, на юго-востоке города благоустроили 153 дворовые территории, на западе столицы привели в порядок 274 объекта, на северо-востоке обновили 225 дворов, на юге благоустроили сразу 487 дворов; в ТиНАО работы прошли на 82 объектах.

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