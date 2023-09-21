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Алиев извинился перед Путиным за гибель российских миротворцев в Карабахе

12:50
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны

Ильхам Алиев принес Владимиру Путину извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе российских миротворцев 20 сентября. Телефонный разговор президентов России и Азербайджана состоялся по инициативе Баку.

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Алиев подчеркнул, что расследование инцидента будет проведено самым тщательным образом, виновные в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента будут наказаны. Президент Азербайджана выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Стороны отметили важность реализации достигнутых при содействии российских миротворцев договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. Большое значение имеют начавшиеся при посредничестве РМК переговоры между представителями Баку и Степанакерта.

Российский лидер подчеркнул важность обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Азербайджанская сторона подтвердила готовность взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами. Путин и Алиев условились активизировать работу по разблокированию транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном, сообщила пресс-служба Кремля.

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