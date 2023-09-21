Патрушев счел бессмысленным контрнаступление ВСУ

Оно ведет лишь к гибели украинских бойцов

Киевский режим, не считаясь с большими людскими потерями, продолжает бессмысленное контрнаступление, бросая украинцев на верную гибель. Такое заявление сделал в четверг, 21 сентября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Политик напомнил, что при этом "огромные суммы оседают в карманах киевского режима, который в угоду американцам истребляет народ Украины любыми способами".

Патрушев подчеркнул, что события в Донбассе с 2014 года являются геноцидом русского населения, а развязали его англосаксы, сообщает РИА Новости.

С мнением Патрушева не согласен советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его утверждению, "украинское наступление увенчалось успехом", а инициатива на фронте якобы находится на стороне военнослужащих ВСУ.

При этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что его страна не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве и не ждет, что российская сторона сдастся.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"