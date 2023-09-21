В Госдуме заявили о готовности России к появлению дальнобойного оружия у ВСУ

Киев требует от западных доноров дальнобойные ракеты

Российские военные готовы к тому, что западные союзники Украины могут передать украинской армии дальнобойные ракеты. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что "им, скорее всего, дадут американцы более дальнобойные средства", однако "мы к этому готовы и знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары".

Ранее анонимный источник из Пентагона рассказал, что в настоящее время американские власти не планируют передавать Киеву ракеты дальнего действия ATACMS, несмотря на "мольбу" украинского лидера Владимира Зеленского.

Из Германии Киев тоже не получает желанных сигналов о готовности снабдить украинскую армию дальнобойными ракетами Taurus. В новый пакет помощи на 400 млн евро Берлин включит боеприпасы и бронемашины, но ракет там не будет.

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