Собянин поставил задачу благоустроить крупные городские парки

В планах также продолжить обновление столичных улиц

Сергей Собянин распорядился увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район".

Особое внимание планируют уделить благоустройству крупных городских парков: Парка Горького, парка "Сокольники", музеев-заповедников "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино". В планах также продолжить обновление столичных улиц и объектов, включенных в программу "Мой район".

В 2023 году работы развернулись на 16 общественных пространствах в центре и других административных округах. В план вошли 14 улиц и переулков рядом с МГТУ имени Баумана, Цветной бульвар и участок Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта. Кроме того, работы проводили на 76 природных и парковых территориях.

Всего с 2011 года в Москве благоустроили 503 улицы, переулка, площади и сквера, а также 950 парковых территорий.

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