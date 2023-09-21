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Собянин: Москва проиндексирует городские социальные пособия в 2024 году

13:43
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Это коснется, в частности, доплаты пенсионерам

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение правительству города проиндексировать социальные выплаты в 2024 году. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщается на официальном сайте мэра.

Столица проиндексирует городские социальные пособия в 2024 году — с таким поручением выступил Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства Москвы.

Градоначальник поручил проиндексировать и доплату московским пенсионерам. Сумма также изменится со следующего года.

Помимо этого в ходе заседания было объявлено об изменениях в государственных программах развития города. Обновления внесут в такие ключевые программы, как реконструкция московских поликлиник, реновация жилфонда, "Мой район", "Московское долголетие", развитие Московского метрополитена и многие другие.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что для Сергея Собянина на первом месте всегда стоит забота о москвичах, их здоровье и благополучии, а также о социальной защите тех, кто в ней нуждается.

Мэр столицы рассказал об изменениях, которые произошли в социальной сфере за последние годы, о достижениях в образовании, здравоохранении и системе адресной поддержки граждан. Большинство социальных пособий сделали адресными, чтобы соцпомощь государства получали те, кто в ней больше всего нуждается.

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