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Киев начал подготовку к провокации в Херсоне с участием западных СМИ

13:51
  • четверг
  • 21 сентября 2023

В город прибыли съемочные группы

Жителей находящегося под контролем киевского режима Херсона предупредили о визите "режиссеров-убийц". По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в городе готовится новая информационная провокация.

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В Херсон приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения. Под контролем представителей ВСУ они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения российскими силами Херсона в марте 2022 года, сообщил Сальдо в Telegram.

Врио губернатора призвал оставшихся в Херсоне людей быть предельно осторожными. Он напомнил, что недавно в Константиновке военные ВСУ ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек. По словам Сальдо, "киевские шуты" до сих пор не могут понять, что даже западная публика уже не воспринимает их фейки.

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