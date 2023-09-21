В город прибыли съемочные группы

Жителей находящегося под контролем киевского режима Херсона предупредили о визите "режиссеров-убийц". По данным врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в городе готовится новая информационная провокация.

В Херсон приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения. Под контролем представителей ВСУ они собираются снимать постановочные пропагандистские материалы о "пытках гражданских лиц" в период освобождения российскими силами Херсона в марте 2022 года, сообщил Сальдо в Telegram.

Врио губернатора призвал оставшихся в Херсоне людей быть предельно осторожными. Он напомнил, что недавно в Константиновке военные ВСУ ради пиара убили и покалечили больше полусотни человек. По словам Сальдо, "киевские шуты" до сих пор не могут понять, что даже западная публика уже не воспринимает их фейки.

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