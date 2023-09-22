Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Благоприятное время для наведения уюта и организации семейных мероприятий

Овны

Вы не из тех, кто цепляется за партнера, но быть одиночкой сейчас некомфортно – осенью так приятно гулять с кем-то по парку вдвоем. Пришло время для отношений!

Тельцы

Осень полностью вступила в свои права и меняет правила игры. Для вас наступило время заботы о себе, своем здоровье. Составьте полноценный план, что сделать в этом отношении.

Близнецы

Завтра Солнце войдет в родственный для вас знак Весы, что моментально рассеет тучки. Мысли станут более легкими, появится желание творить, флиртовать, жить!

Раки

Вы наконец-то можете заняться тем, что любите больше всего. Целый месяц, до 22 октября, вас ждет благоприятное время для наведения уюта и организации семейных мероприятий.

Львы

Вам не удастся усидеть на месте: ближайшие тридцать дней вы будете перемещаться, общаться, знакомиться. Это поможет обзавестись полезными связями и опытом.

Девы

Позитивные перемены ожидают вас в финансовой сфере – денег станет больше! Возможно, вы начнете зарабатывать новым способом или смените место работы.

Весы

Солнце завтра войдет в ваш знак, и вы начнете отмечать Дни рождения. Найдите время в субботу, чтобы подвести итоги минувшего личного года и настроиться на будущее.

Скорпионы

Для вас завтра начинается период размышлений и внутренней работы. Не планируйте до 23 октября ничего важного – отдыхайте и восстанавливайте свои ресурсы.

Стрельцы

Вы будете рады снова окунуться в атмосферу веселых тусовок, встреч с друзьями, развлечений. В течение всего месяца вы будете на виду, используйте это себе во благо.

Козероги

Вы скоро получите максимум энергии от планет, но только от вас зависит, достигнете вы успеха или нет. Стройте амбициозные планы и занимайтесь их реализацией, не откладывая на потом.

Водолеи

Чтобы идти в ногу со временем, вам нужно постоянно учиться, читать новости, проходить курсы. Конец сентября – прекрасное время для учебы и личностного роста.

Рыбы

У вас впереди целых тридцать дней, которые можно потратить на решение личных проблем, в том числе и финансовых. Чтобы не упустить шансы, придется поработать с ленью.

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