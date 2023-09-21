Деньги отправили через целевой фонд Всемирного банка

Украина получила 1,25 млрд долларов от США через целевой фонд Всемирного банка на возмещение расходов государственного бюджета. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказал украинский министр финансов Сергей Марченко.

Из этих денег Киев рассчитывает выплатить пенсии, перечислить зарплату сотрудникам госпогранслужбы Украины, медработникам, педагогам и чиновника.

Марченко подчеркнул, что получение этих средств не увеличит долговое бремя Украины, поскольку они являются частью дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что после прибытия "украинского попрошайки в спортивных штанах" в Соединенные Штаты ему был оказан прохладный прием, потому что американцы устали от Украины и ее президента Владимира Зеленского.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби напомнил, что ВСУ, несмотря ни на что, получили все, о чем они просили для проведения контрнаступления.

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