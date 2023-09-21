В России стартовал цифровой диктант

В этом году в ней впервые примут участие все 89 регионов страны

Сегодня на пресс-конференции в Москве дали старт Всероссийской акции "Цифровой диктант". Как сообщили организаторы, она будет проходить с 29 сентября по 15 октября. В этом году в ней впервые примут участие все 89 регионов страны. Желающие смогут проверить свои знания онлайн или очно на специальных площадках. Тестирование разработано с учётом разных возрастных категорий и посвящено новым технологиям, знаниям базовых программ, работе с онлайн-сервисами, а также защите персональных данных. Особое внимание будет уделено теме отечественных IT-продуктов.

"К нам обращаются из разных регионов, в частности из Якутии. Просят, чтобы можно было детям 5-6 лет уже даже попробовать участвовать. И на самом деле, это неудивительно. Мы знаем по результатам прошлых лет. Ну и наверное из собственной жизни знаем, что цифровая грамотность у детей иногда выше, чем у родителей", - говорит сопредседатель Народного фронта, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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