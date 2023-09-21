Мишустин потребовал строго следить за качеством российских лекарств

Россия успешно импортозамещает лекарства

Процесс импортозамещения в сфере медицинских препаратов и оборудования стал одной из главных тем встречи Михаила Мишустина с главой "Росздравнадзора" Аллой Самойловой.

По ее словам, доля отечественных лекарств в стране растет с каждым днем, этому способствует запуск новых производств. Только за первый квартал текущего года заработали четыре новых завода. К концу 23-го объем выпущенной продукции достигнет 6 миллиардов упаковок. Премьер, в свою очередь, отметил, что необходимо строго следить за качеством.

"Очень важно на сегодняшний день, когда идёт процесс импортозамещения лекарственных препаратов в России, чтобы качество этих препаратов было соответствующим. Как фармацевтическая отрасль справляется с этими задачами? Что делается для обеспечения доступности препаратов в аптеках, больницах, поликлиниках? Отдельно хотел бы попросить вас рассказать о лекарствах, жизненно важных и необходимых для людей", - сказал Мишустин.

"За последние три года доля российских лекарственных препаратов увеличилась практически на 10%. И сегодня от общего ввода лекарств в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%. Что касается жизненно необходимых лекарственных препаратов, которыми обеспечиваются льготные категории граждан, порядка 80% из всего перечня ЖНВЛП – это препараты российского производства", - сказала Самойлова.

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