Россиянка пыталась ввезти из Турции драгоценности на 1 млн рублей

Прятала она "ювелирку" в банках из-под газировки

Ювелирные украшения на сумму более миллиона рублей пыталась ввести в нашу страну 54-летняя россиянка из Турции, но была задержана сотрудниками Шереметьевской таможни. Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы, и огромный штраф.

Серьги, браслеты, кольца и колье она спрятала в банках из-под газировки. Остальное упаковала в коробки от парфюма, завернув всё это в фольгу. Столь экстравагантный способ перевозки дама объяснила просто: не хотела повредить украшения. Разумеется багаж женщина не задекларировала.

"Экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925 пробы, имеют гальваническое покрытие золотом, родием и вставки из фианитов, перламутра, эмали и синтетического корунда. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов", - сообщила Анна Евтушенко, пресс-секретарь Шереметьевской таможни.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"