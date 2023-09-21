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Мертвые карпы: пруды в Котельниках превратились в смрадные болота

15:10
  • четверг
  • 21 сентября 2023

У берега - десятки рыбных туш

Большой и Малый Опытные пруды в Котельниках - известные рыбные места. В них обычно водились и карп, и сазан, и карась, и окунь. Однако сколько не закидывай удочку, поймать рыбу теперь - дело безнадежное. Местные жители уверены - рыба погибла. Практически вся.

Вот такую картину они обнаружили накануне: изменившийся цвет воды, безжизненные карпы и сазаны. И ужасный едкий запах. Предположение у жителей было только одно - в пруд попали канализационные стоки. Тут же и занялись расследованием.

Жители предполагают - подобные сливы происходили и раньше, только не в таких катастрофических для рыбы масштабах.

"Мы видели, что что-то происходит, чуть-чуть где-то рыба задыхается, что-то утки начали чесаться, но так как массового мора не происходило, запах через какое-то время прекращался, мы не обращали на это внимания", - говорит местная жительница.

Позднее появилась информация - причиной гибели рыбы могла стать авария. Подрядная организация компании-застройщика при проведении земляных работ экскаватором повредила напорный канализационный коллектор. А жители Котельников обратились, конечно, и в природоохранную прокуратуру, и в прокуратуру Московской области, и в местную администрацию. Там говорят - сотрудники уже выезжали на специальный осмотр.

"Не было выявлено визуально никаких примесей в водоеме, визуально сотрудники удостоверились, что фауна и флора в данных водоемах жива, находится в удовлетворительном состоянии. Запахов также не ощущалось", - сообщила Анна Головнина, заместитель начальника управления жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации городского округа Котельники.

Тем не менее были взяты пробы воды, чтобы понять, насколько опасно это для живущих на прудах птиц и гуляющих рядом людей. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства. 

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Мертвая рыба
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Забор пробы воды
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Пруд
Мертвая рыба
Мертвая рыба
Забор пробы воды
Забор пробы воды
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