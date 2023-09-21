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Камеры в Москве начали штрафовать за непристегнутых пассажиров

15:02
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Штраф придет водителю

В Москве дорожные камеры начали фиксировать непристёгнутых пассажиров. За такое нарушение придётся заплатить штраф в одну тысячу рублей. На сегодняшний день в городе уже более 700 комплексов с нейросетью, которые определяют подобные нарушения.

Согласно правилам дорожного движения, пристегиваться должен не только водитель, но и пассажиры. Что же касается штрафа, то он придёт владельцу автомобиля. Но в каждой спорной ситуации будут разбираться специалисты.

"В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять непристегнутых водителей, а теперь еще 206 комплексов будут выявлять таких же пассажиров. Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый материал с признаками нарушения. А любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника автомобиля", - уверяет Егор Чернов, руководитель дирекции фотовидеофиксации ЦОДД.

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