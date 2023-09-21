В "Шереметьево" новая разметка: пассажиров разделили по классам такси

У VIP-пассажиров своя линия ближе к терминалу

В аэропорту "Шереметьево" изменилась схема движения транспорта. Речь идёт о зонах прилёта B и C.

Теперь транспортные потоки разделены по трём проездным линиям. Благодаря новой навигации пропускная способность увеличится на 28%.

Например, первая линия от здания аэропорта предназначена только для городского транспорта и пользователей услуг VIP-залов. Вторая - для личного транспорта и такси премиальных тарифов. Ну а третьей линией могут пользоваться такси остальных категорий.

Для удобства пассажиров разработали и цветную систему навигации.

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