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Ереван получил проект мирного соглашения от Баку

14:20
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Договор содержит пять пунктов

Проект мирного соглашения передал Баку Еревану. Две страны начали обсуждать договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков

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Амирбеков напомнил журналистам о состоявшейся встрече представителей Баку и армян Карабаха, на которой обсуждались форматы реинтеграции. Спецпредставитель Ильхама Алиева выразил уверенность, что этот диалог позитивно скажется на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, передает Sky News Arabia.

Проект содержит пять пунктов на основе международного права, в соответствии с которым страны обязуются не вмешиваться в дела друг друга. Амирбеков отметил, что проект мирного соглашения передан армянской стороне, Баку ожидает реакции Еревана.

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