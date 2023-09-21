Киев предупредил украинцев о предстоящих тяжелых месяцах

Приближается зима

У Украины впереди тяжелые месяцы. Такое заявление сделал в четверг, 21 сентября, заместитель главы офиса украинского президента Алексей Кулеба.

Чиновник заявил, что "Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры" Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется на помощь Словакии зимой в вопросе импорта в страну электроэнергии. Он признавал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины.

Эксперты еще летом предупреждали про мировой рост цен на энергоносители, в том числе за счет снижения уровня добычи нефти крупнейшими экспортерами черного золота. Это серьезно усложняет многим странам подготовку к зиме.

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