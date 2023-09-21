Россия ограничила экспорт бензина и дизельного топлива

Ограничение носит временный характер

Российское правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказали в пресс-службе кабмина.

Там уточнили, что соответствующее решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке на фоне рекордных ценовых показателей на торговых биржах, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее в Минэнерго России порекомендовали энергетическим компаниям проработать все возможные способы по сдерживанию роста цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны из-за нехватки определенных видов топлива на АЗС в Астраханской и Волгоградской областях.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев предупреждал, что проблема с наличием горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в нескольких регионах может негативно сказаться на уборочной компании и на севе озимых.

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