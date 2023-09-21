ВС России уничтожили украинские центры разведки и подготовки диверсантов

Было применено высокоточное оружие
Центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов ВСУ стали целями ночных ударов ВС России. Как сообщили в Минобороны, все объекты поражены.
В военном ведомстве уточнили, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.
Поражены объекты военной промышленности, а также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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