ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили украинские центры разведки и подготовки диверсантов

14:47
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Было применено высокоточное оружие

Центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов ВСУ стали целями ночных ударов  ВС России. Как сообщили в Минобороны, все объекты поражены.

Промышленные предприятия горят под Киевом после ночных ударов ВС России
Штурмовые отряды ВС России начали применять боевого робота

В военном ведомстве уточнили, что был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Также были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.

Поражены объекты военной промышленности, а также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
РСЗО "Торнадо" ВС России
РСЗО "Торнадо" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.