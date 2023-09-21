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Американский журналист Херш: продолжение наступления ВСУ вызвало бы мятеж

15:10
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Боевой дух украинских военных низок как никогда

Если бы украинской армии приказали продолжить наступление, произошел бы мятеж. Такое заявление сделал в четверг, 21 сентября, американский журналист-расследователь Сеймур Херш, ссылаясь на анонимного сотрудника разведки США.

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В разведывательном сообществе, по словам Херша, считают, что Россия уже победила в конфликте на Украине, но Белый дом и американские средства массовой информации лгут про это.

При этом Киев деморализован, разведка не считает возможным прорыв российской обороны, а угроза мятежа в рядах ВСУ крайне высока, цитирует Херша РИА Новости.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запланировали третью волну контрнаступления на запорожском направлении. Предположительно, это случится до конца сентября, поскольку "силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе".

При этом секретарь российского Совбеза Николай Патрушев указал, что киевский режим, не считаясь с большими людскими потерями, продолжает бессмысленное контрнаступление, бросая украинцев на верную гибель.

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