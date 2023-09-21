В России приостановили вакцинацию детей от COVID-19

Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора

Вакцинация детей от коронавируса в России приостановлена из-за запуска Министерством здравоохранения третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Исследования обновленного препарата будут проводиться минимум два месяца на лицах от 18 до 60 лет, отметил Горелов.

Через два месяца, "в зависимости от исходов третьей фазы, будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернуться к детям", цитирует эксперта "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций. Этот подвид "омикрона" более заразен, чем его предшественники, но против него будут эффективны вакцины, созданные под омикрон-штамм, заверили в ведомстве.

При этом в ведомстве не увидели необходимости в возвращении масочного режима и иных ограничительных мер на федеральном уровне, хотя подчеркнули, что отдельные организации и учреждения могут принимать соответствующие решения.

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