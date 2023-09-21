ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России приостановили вакцинацию детей от COVID-19

15:21
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора

Вакцинация детей от коронавируса в России приостановлена из-за запуска Министерством здравоохранения третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от COVID-19. Об этом в четверг, 21 сентября, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В России растет заболеваемость COVID-19

Исследования обновленного препарата будут проводиться минимум два месяца на лицах от 18 до 60 лет, отметил Горелов.

Через два месяца, "в зависимости от исходов третьей фазы, будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернуться к детям", цитирует эксперта "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый вариант коронавируса "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций. Этот подвид "омикрона" более заразен, чем его предшественники, но против него будут эффективны вакцины, созданные под омикрон-штамм, заверили в ведомстве.

При этом в ведомстве не увидели необходимости в возвращении масочного режима и иных ограничительных мер на федеральном уровне, хотя подчеркнули, что отдельные организации и учреждения могут принимать соответствующие решения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Вакцинация детей
Вакцинация детей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.