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Разведка США заверила Белый дом в победе России в украинском конфликте

15:18
  • четверг
  • 21 сентября 2023

Война закончена, уверен Сеймур Херш

Победа России в конфликте на Украине не вызывает сомнений как у разведсообщества США, так и в Белом доме. Война закончена, заявил со ссылкой на источники в американских спецслужбах журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

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Россия победила. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь, написал Херш на своей странице в Substack.

Журналист также сообщил со ссылкой на разведку, что деморализованная украинская армия отказалась от возможности преодолеть заминированные трехъярусные линии российской обороны. Кроме того, ВСУ передумали переносить боевые действия на территорию Крыма или Донбасса. По словам Херша, у украинской армии нет шансов.

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