Германия увеличила объем закупок российской нефти через Индию в 12 раз

Берлин не смог переориентироваться на альтернативные источники сырья

Власти Германии нарастили объем закупок российских энергоносителей через Индию в 12 раз, передает издание Der Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического управления ФРГ.

Напомним, что еще в марте 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о независимости Берлина от российского топлива. По мнению немецкого лидера, несмотря на "ухищрения" Кремля, энергетические компании Германии все-таки сумели "переориентироваться" на альтернативные источники сырья.

Уточнятся, что за последние девять месяцев энергетические компании Германии закупили у индийских поставщиков нефти сырья на 451 млн евро. По данным статистического ведомства, за аналогичный период прошлого года немецкие компании закупили нефтепродуктов всего лишь на 37 млн евро.

При этом авторы публикации напомнили, что именно правительство ФРГ инициировало введение экономических рестрикций в отношении перерабатывающих компаний из России. Как отметили в издании, Берлин уже на протяжении года не покупает дизельное топливо и бензин напрямую у российских поставщиков.

Авторы подчеркнули, что, несмотря на "нефтяное эмбарго" в отношении Москвы, немецкие компании продолжают закупать российские энергоносители через Индию. По данным аналитиков издания, на сегодняшний день индийские компании являются, пожалуй, главными импортерами нефти и газа из России.

Ранее глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек заявил, что, несмотря на антироссийские санкции, власти Индии продолжают покупать энергоносители из России по "выгодной цене". По мнению высокопоставленного чиновника, такие действия свидетельствуют об устремлениях Нью-Дели заработать на мировом энергетическом кризисе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"